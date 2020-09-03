В Твери открыли мемориальную табличку майору Александру Атрощанка

Мемориальная доска майору Александру Атрощанка появилась на фасаде Центра образования в "Брусилово" Фото: администрация Твери

3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом на фасаде Центра образования в "Брусилово" появилась мемориальная доска майору Александру Атрощанка, который погиб в сентябре 2008 года при выполнении боевого задания на Северном Кавказе.

В торжественной церемонии открытия приняли участие сотрудники Центра специального назначения ФСБ России, руководство, сотрудники и Ветераны УФСБ по Тверской области, председатель Тверской городской Думы, представители администрации города Твери, преподаватели и учащиеся, коллеги и родственники погибшего.

Участники мероприятия почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальному знаку.

Напомним, что с инициативой установления мемориальной таблички в память о сотруднике ФСБ России Александре Атрощанка в городскую Думу обратился Фонд поддержки ветеранов боевых действий "Смерч". На одном из заседаний депутаты вынесли положительное решение.

Именем майора Александра Атрощанка также названа улица и школа в Брусилово.

СПРАВКА "КП":

Александр Атрощанка участвовал в контртеррористических операциях по нейтрализации деятельности незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе, принимал участие в специальной операции по освобождению заложников в Беслане.

Награждён медалью "За отвагу", медалью ФСБ России "За участие в контртеррористической операции" и орденом Мужества (посмертно).