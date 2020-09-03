В Твери прошла учебная эвакуация в школе №51

Школьники и работники оперативно покинули здание Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

2 сентября в школе №51 города Твери состоялась учебная эвакуация. Профилактическое мероприятие началось во время урока. После специального звукового сигнала школьники, педагоги и персонал школы покинули здание.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери капитан внутренней службы Светлана Кудряшова и представители Тверского городского отделения ТРО ВДПО провели для учеников и учителей подробный инструктаж и напомнили собравшимся требования пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, плановые учебные тренировки по эвакуации учащихся, педагогов и сотрудников проходят в рамках уроков безопасности в начале нового учебного года во всех образовательных учреждениях Тверской области.