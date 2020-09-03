В Тверской области дополнительно проведут ремонты в 25 детских садах

Андрей Белоцерковский отметил, что "дополнительные бюджетные средства на ремонт детских садов позволят и дальше создавать дружелюбную среду для ржевитян, начиная с самых маленьких жителей". Фото: ПТО

На дополнительные ремонты в 25 детсадах в 16 муниципалитетах направят 33,1 млн рублей. Такое решение принято на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Во время подготовки к новому учебному году в двух детских садах региона отремонтировали кровли, в десяти заменили окна. На это из областного бюджета было направлено 20,8 млн рублей.

Средства на дополнительные ремонты появились благодаря экономии на обслуживании госдолга. Как пояснил журналистам Игорь Руденя, сэкономить удалось благодаря системной поддержке региона со стороны федерального центра:

- Таким образом, порядка 100 млн рублей мы направили на укрепление материально-технической базы наших образовательных учреждений - школ и детских садов.

По словам губернатора, все работы будут выполнены без нарушения образовательного процесса.

Ремонты (замена окон или обновление кровель и санузлов) пройдут в детсадах Ржева, Вышневолоцкого, Кашинского и Удомельского городских округов, Андреапольского, Западнодвинского, Краснохолмского, Сандовского и Лесного муниципальных округов, Бежецкого, Зубцовского, Калязинского, Кувшиновского, Конаковского, Рамешковского и Фировского районов.

Ранее директор Центра стратегического инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский, обсуждая вопросы развития городской среды, отметил:

- Наши дети начинают познавать мир, общество с малых лет, с детского сада. И конечно этот мир должен быть комфортным для развития, получения первых знаний. Во Ржеве, с которым много взаимодействует Тверской госуниверситет, работа в этом направлении активно ведется. Дополнительные бюджетные средства на ремонт детских садов позволят и дальше создавать дружелюбную среду для ржевитян, начиная с самых маленьких жителей.