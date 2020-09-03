В Твери женщина через суд выбила для ребенка дорогостоящее лекарство

Женщина через суд добилась лекарства для дочери Фото: архив "КП"

В суд с иском к Министерству здравоохранения Тверской области обратилась мама несовершеннолтеней девочки. Женщина пыталась добиться обеспечения ребенка необходимым лекарством.

Ранее истец обращалась в Минздрав с целью получить необходимое лечение дорогостоящим препаратом, но получила отказ. Состояние девочки требовало немедленного лечения. О чем женщина заявила в суде.

И, хотя представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований, решением Центрального районного суда г. Твери от 20 августа 2020 года исковые требования истца были удовлетворены.

- На Министерство здравоохранения Тверской области возложена обязанность по обеспечению ребенка необходимым лекарственным препаратом "Спинраза" (Нусинерсен), - сообщили в пресс-службе суда.

Решение суда обращено к немедленному исполнению, но пока не вступило в законную силу.