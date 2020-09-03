В Тверской области подешевели продукты для постных щей

В регионе снизились цены на капусту, морковь и картошку Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Больше всего с 25 по 31 августа в Тверской области подорожала вермишель. Она выросла в цене на 4,6%. За кило вермишели в магазинах в среднем просят 87 рублей 71 копейку.

Интересно, что неделю назад вермишель, напротив, подешевела на 4,2%. "КП"-Тверь" тогда советовала заменить ею сильно выросшие в цене макароны. На этой же неделе макароны совсем несущественно, но скинули в цене (-0,3%).

Кроме вермишели, выросла цена на мясные консервы для детского питания (+3,8%), печенье (+3,4%), чёрный байховый чай (+2,6%) и подсолнечное масло (+2,3%).

Подешевели больше всего морковь (-9,4%) и картошка (-6,4%). На 2,4% снизилась цена на капусту. Так что постные щи сейчас варить - самый сезон.