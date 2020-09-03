В День воинской славы России в Твери прошел митинг

На митинге собравшиеся возложили цветы к Смоленскому воинскому захоронению ФОто: администрация Твери

3 сентября в Твери на Смоленском воинском захоронении состоялся митинг, посвящённый Дню воинской славы России, 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации города Твери и Московского района, молодёжь возложили цветы к подножию монумента и почтили память павших минутой молчания.

Напомним, что 2-3 сентября в образовательных учреждениях, досуговых центрах Твери проходят памятные мероприятия, посвящённые 75-летию окончания Второй мировой войны, а также Дню солидарности в борьбе с терроризмом.