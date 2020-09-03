В Тверской области мужчина потерял смартфон и лишился 60 тысяч рублей

В Тверской области у мужчины списали с карты 60 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Бологовском районе Тверской области в полицию обратился 55-летний мужчина, который пожаловался, что с его банковского счёта исчезли 60 тысяч рублей. Оказалось, что он потерял телефон, на котором у него было подключено банковское приложение. Этим воспользовался тот, кто нашёл гаджет.

Оказалось, что мобильный телефон подобрал 27-летний местный житель и, вместо того, чтобы отнести находку в полицию, решил воспользоваться им в своих целях. Через подключенную услугу «Мобильный банк» он перевёл средства на свою банковскую карту.

За махинацию на сумму 60 тысяч рублей жителя Бологое будут судить по статье «Кража». Теперь ему может светить до шести лет тюрьмы.

Полиция призывает граждан быть бдительными. Если телефон был потерян, необходимо сразу обратиться в банк, чтобы заблокировать счёт, который был привязан к номеру телефона.