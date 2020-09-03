В этом году вместо двадцати вопросов отвечали на 25. Фото: Евгения ГУСЕВА

Тверская область написала "Диктант Победы": проверку знаний военной истории страны сегодня, 3 сентября, в регионе прошли более 6,5 тысяч жителей.

В Твери "Диктант Победы" писали в библиотеке имени Горького. Всего по области было организовано около сотни площадок.

В этом году участникам "Диктанта" было немного сложнее, чем год назад. Вместо 20 вопросов (так было в 2019-м) отвечали на 25. А время, отведённое на диктант, осталось прежним - 45 минут, стандартный школьный урок.

Узнать свои результаты (когда они станут известны, пока не сообщается) можно будет на сайте проекта. В каждом субъекте РФ выберут троих победителей. Как сообщает правительство Тверской области, им вручат книги и электронные гаджеты. Не менее ценный подарок - карты Российского военно-исторического общества. Они дадут право на бесплатное посещение более 50 музеев по всей стране.