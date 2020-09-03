В Тверской области спортплощадки забросали мусором

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили Фото: архив "КП"
Два муниципальных открытых спортивных корта, расположенных в районе парка Победы и улицы Базарной в Красном Холме, проверила прокуратура.
Ранее сообщалось о том, что их территории не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям - захламлены мусором, у ограждений складируются мешки с твердыми бытовыми отходами. В ходе инспекции выявлены повреждения покрытий площадок, целостности ограждений, отсутствия сеток на футбольных воротах и баскетбольном кольце.
По данному факту прокуратурой главе Краснохолмского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Нарушения устранены.