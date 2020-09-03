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В Твери стартовал последний этап гидравлических испытаний на теплосетях

Он завершится 17 сентября
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Гидравлические испытания завершатся 17 сентября

Гидравлические испытания завершатся 17 сентября

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери стартовал последний 14-й этап гидравлических испытаний на теплосетях. Согласно графику, горячей воды не будет со 2 по 16 сентября и с 3 по 17 сентября в части домов Московского и Центрального районов (от проспекта Победы до Привокзальной части города).

Напомним, что из-за коронавируса график отключений был сдвинут на две недели. Гидравлические испытания начались с 1 июня и завешатся 17 сентября.

Накануне, 2 сентября, губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире "Россия 24" отметил, что подготовка к отопительному сезону идет в штатном режиме.