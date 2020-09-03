Женщина из-за спиртного напала с ножом на мужчину в Тверской области

Злоумышленница проведет в колнии три года Фото: Мария ЛЕНЦ

Преступление было совершено в июне 2020 года в Торопце Тверской области. 34-летняя женщина выпивала вместе со знакомыми в частном доме в деревне Понизовье. Внезапно между ней и одним из мужчин произошла ссора из-за того, что последний собрался идти домой, забрав при этом спиртное. Пытаясь остановить мужчину, злоумышленница схватила нож и нанесла ему три удара, причинив тяжкий вред здоровью.

Судом с учетом мнения государственного обвинителя подсудимая признана виновной по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.