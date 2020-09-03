В Твери полиция задержала «закладчика» с 30 граммами «синтетики»

В Твери задержали «закладчика» с 30 граммами наркотика. Фото: Алексей Косоруков.

Полицейские остановили 21-летнего тверичанина в одном из парков Пролетарского района в тот момент, когда он намеревался сделать «закладку». До этого поступала информация, что молодой человек может быть причастен к наркоторговле. Во время обысков у него нашли «товар».

При себе у «закладчика» оказалось два пакета с порошком. В лаборатории после анализа констатировали, что это 30 граммов синтетического наркотика. Такое количество относится к крупной партии.

Оперативники установили, что мужчина покупал наркотические средства через интернет и перепродавал, расфасовав небольшими партиями. Злоумышленник арестован, его будут судить за покушение на преступление.