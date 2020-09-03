Сайты с инструкцией по изготовлению взрывчатых смесей запретили в Тверской области

По решению суда сайты заблокированы Фото: архив "КП"

Прокуратура Селижаровского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила страницы с информацией о способах изготовления взрывчатых смесей, продаже редких животных и медицинских справок без прохождения обследования.

Страницы находились в открытом доступе - вход на указанные ресурсы осуществлялся без предварительной регистрации и пароля.

По факту выявленных нарушений прокурором в суд направлены административные исковые заявления с требованиями о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которые рассмотрены и удовлетворены.

Решения суда не вступили в законную силу.