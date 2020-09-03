Мошенник обманывал дальнобойщиков в придорожном кафе в Тверской области

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В дежурную часть вышневолоцкого отдела полиции обратился 46-летний житель Рязани. Мужчина рассказал, что работает водителем большегруза, на одной из стоянок в Вышневолоцком городском округе к нему подошел мужчина и предложил купить ноутбук. Потерпевший передал продавцу требуемую сумму, получив деньги, злоумышленник скрылся.

Подозреваемого задержали. Им оказался 48-летний местный житель. Установлено, что по аналогичной схеме фигурант "развел" на деньги не менее трех водителей контейнеровозов. В придорожном кафе он предлагал им ноутбук, а потом скрывался с деньгами.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Устанавливается его причастность к другим совершенным преступлениям.