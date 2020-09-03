В тверском онкодиспансере обновили оборудование для биопсии

В этом году в областной онкодиспансер поставили уже несколько видов нового оборудования. Фото: www.google.ru/maps

В Тверском областном онкологическом диспансере установили новое оборудование - три эндоскопические стойки.

В комплекте каждой - четыре видеогастроскопа, видеоколоноскопа и видеобронхоскопа, а также аппарат для проведения эндоскопической ультрасонографии. Он позволяет проводить биопсию для обследования образований в пищеводе, желудке, поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке.

- Это оборудование экспертного класса, которое обеспечивает высокое качество изображения, позволяет визуализировать мельчайшие структуры до 1 миллиметра включительно, - прокомментировал завотделением внутрипросветной эндоскопической диагностики Тверского онкологического диспансера Юрий Садов.

Как сообщает областное правительств, эндоскопические стойки переданы онкодиспансеру по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Новое оборудование позволит упростить диагностику ранних изменений на слизистой, например, рака, что важно для профилактики онкологических заболеваний. Также позволит увеличить количество высокотехнологичных операций.

Как не раз отмечал губернатор Игорь Руденя, приоритетное направление в развитии тверской медицины – повышение качества и развитие высокотехнологичной медпомощи.