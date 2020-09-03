Пропавший 1 сентября молодой человек найден живым в Твери

Молодой человек найден живым Фото: ВПСО "Сова"

Утром, 3 сентября, в группе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети появилось сообщение о том, что пропавший Никита Воробьев найден живым.

Молодого человека искали с 1 сентября. Поздно вечером он ушел из дома в Спортивном переулке, о его местонахождении никто не знал.

"Найден, жив", - написали на странице волонтеры.

Напомним, что в настоящее время в Тверской области продолжаются поиски пропавшего 82-летнего Виктора Яковлевича Брагина, который ушел в лес в Кимрском районе и до сих пор не вернулся.