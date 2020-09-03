В Тверской области зарегистрировано 2320 самозанятых граждан

В Тверской области зарегистрировано 2320 самозанятых Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области с 1 июля 2320 человек зарегистрировались в качестве самозанятых.

После введения особого налогового режима в 2020 году самозанятые начинают платить налог по сниженной ставке - вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) платят с доходов от самостоятельной деятельности только 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% - при предоставлении услуг юридическим лицам.

- Введение налога на профессиональный доход дает возможность самозанятым пользоваться мерами государственной поддержки для развития своего бизнеса. Переход на этот налоговый режим индивидуальных предпринимателей позволяет сократить расходы на налоговые платежи, - считает губернатор Игорь Руденя.

Чтобы стать самозанятым, не нужно оформлять ИП или другую юридическую форму собственности, достаточно зарегистрироваться в приложении Налоговой службы "Мой налог".