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Спорт

Единый день записи в спортивные школы пройдет в Твери 6 сентября

Мероприятие состоится в СК "Юбилейный"
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Единый день записи в спортсекции пройдет в Твери

Единый день записи в спортсекции пройдет в Твери

Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 сентября в спорткомплексе "Юбилейный" в Твери пройдёт единый день записи в спортивные школы. Мероприятие ежегодное и проходит в рамках реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни". Его организатор - правительство Тверской области.

В этот день родители смогут не только записать детей в спортивные учреждения, но и познакомиться с тренерами, узнать условия индивидуального отбора в секции. Для участников будут организованы показательные выступления спортсменов.

Площадка будет работать с 10:00 до 12:00.