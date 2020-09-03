Единый день записи в спортивные школы пройдет в Твери 6 сентября

Единый день записи в спортсекции пройдет в Твери Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 сентября в спорткомплексе "Юбилейный" в Твери пройдёт единый день записи в спортивные школы. Мероприятие ежегодное и проходит в рамках реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни". Его организатор - правительство Тверской области.

В этот день родители смогут не только записать детей в спортивные учреждения, но и познакомиться с тренерами, узнать условия индивидуального отбора в секции. Для участников будут организованы показательные выступления спортсменов.

Площадка будет работать с 10:00 до 12:00.