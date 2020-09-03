Женщина-водитель серьезно пострадала в ДТП с фурой в Тверской области

В ДТП тяжело пострадала водитель легковушки Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 2 сентября, на 313-м км трассы М-10 "Россия" в Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 38-летняя женщина-водитель автомобиля "Дэу Матиз", начиная движение с обочины дороги, не убедилась в безопасности своего манёвра и не предоставила преимущество двигающемуся по правой крайней полосе в попутном направлении большегрузу "МАН" в составе с полуприцепом "LAG", под управлением 56-летнего водителя.

В результатет столкновения водитель"Дэу" получила серьезные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.