Тверская область получит дополнительные федеральные средства на выплаты медикам

На доплаты тверским медикам, работающим с больными коронавирусом, направят еще свыше 112 млн рублей. Фото: ПТО

По распоряжению премьера в наш регион направят 112,5 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. Эти средства пойдут на надбавки врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям машин скорой помощи, которые помогают больным с коронавирусом.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал большой вклад тверских медиков в борьбу с распространением инфекции.

В нашем регионе не забыли и про соцработников. 31 августа на заседании бюджетной комиссии Тверской области решено направить 8,1 млн рублей на выплаты «отпускных» и компенсаций за неиспользованные отпуска сотрудникам соцучреждений, переведенных на вахтовый режим.

Средства предусмотрены для 13 организаций региона, где работают 1103 сотрудников