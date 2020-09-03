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В Тверской области пять городов получат средства на развитие городской среды

Они стали победителями Всероссийского конкурса
Алексей АндреевАлексейАндреев
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Пять городов региона смогут преобразить свои территории за счет субсидий из федерального бюджета.

Пять городов региона смогут преобразить свои территории за счет субсидий из федерального бюджета.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В число победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях вошли Бежецк, Калязин, Нелидово, Осташков и Торопец. Вместе еще с десятками городов из 60 регионов они получат субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов благоустройства.

В Бежецке преобразят горсад.

В Калязине приведут в порядок набережную Волги и спуск к колокольне Николаевского собора.

В Нелидове создадут скейт-парк, амфитеатр, детские горки и павильоны в центре города.

В Осташкове благоустроят набережную.

В Торопце - улицу Советскую и Базарную площадь.

- Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности территорий региона, – считает губернатор Игорь Руденя.

Игорь РУДЕНЯ