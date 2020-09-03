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Коронавирус Covid-19

Семь человек заразились коронавирусом в Твери 3 сентября

В регионе подтверждено 22 новых случая
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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В регионе подтверждено 22 новых случая Фото: ПТО

В регионе подтверждено 22 новых случая Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 3 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции, из них семь зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5477 человек.

4239 заболевших излечились от инфекции. 199 человек умерли.

1039 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1786 (+7 за сутки)

Кимры 557 (+1)

Конаковский район 428

Ржев 399 (+1)

Калининский район 283 (+1)

Лихославльский район 243

Торжок 226 (+3)

Вышневолоцкий округ 176

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Коронавирус в Тверской области