Семь человек заразились коронавирусом в Твери 3 сентября

В регионе подтверждено 22 новых случая Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 3 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции, из них семь зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5477 человек.

4239 заболевших излечились от инфекции. 199 человек умерли.

1039 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1786 (+7 за сутки)

Кимры 557 (+1)

Конаковский район 428

Ржев 399 (+1)

Калининский район 283 (+1)

Лихославльский район 243

Торжок 226 (+3)

Вышневолоцкий округ 176

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.