Семь человек заразились коронавирусом в Твери 3 сентября

В регионе подтверждено 22 новых случая Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 3 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции, из них семь зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5477 человек.
4239 заболевших излечились от инфекции. 199 человек умерли.
1039 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1786 (+7 за сутки)
Кимры 557 (+1)
Конаковский район 428
Ржев 399 (+1)
Калининский район 283 (+1)
Лихославльский район 243
Торжок 226 (+3)
Вышневолоцкий округ 176
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО