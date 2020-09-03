Улицу в Твери затопило кипятком после обрушения перехода теплотрассы

В Твери из-за аварии улицу залило кипятком. Фото: аккаунт в соцсетях Полины Громовой – ВК/psgromova.

Накануне вечером в Твери во Дворе Пролетарки произошла авария на теплотрассе. Около дома № 113 «а» над заброшенным ж/д-переездом прорвало трубу. Кипяток начал литься с трёхметровой высоты и растекаться по асфальтированной дороге. На видео видно, как рядом по теплотрассе гуляют двое молодых людей.

Видео сняла проходившая мимо преподавательница Тверского госуниверситета Полина Громова. Ролик и фото она выложила в своём аккаунте в соцсетях в 20:28.

В комментарии Полина Сергеевна указала, что дорога до переезда залита.

– Пара каких-то пацанов там уже лазят. А я просто мимо проходила, – написала на своей странице в социальных сетях Полина Громова.