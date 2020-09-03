В сети опубликовано видео массового ДТП на улице Вагжанова в Твери

ДТП на Вагжанова Фото: УГИБДД России по Тверской области
Утром, 3 сентября, в сети интернет появилось видео ДТП из трех автомобилей, которое произошло на улице Вагжанова в Твери 31 августа.
Около дома №5 водитель автомобиля "БМВ" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "Сузуки", легковушку отбросило на стоящую "Ниву". В аварии женщина-пассажир невиновной авто получила травмы.
Водитель "БМВ" с места ДТП скрылся, но позже был разыскан.
Видео с регистратора появилось в группе "Тверь ВКонтакте".
Автор - Сергей Грюнов.