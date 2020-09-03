Двух лосей заметили в Мамулино жители Твери

Двух лосей заметили на аллее в Мамулино Фото: vk.com/"Подслушано в Мамулино"/Настя Кружкова

Утром, 3 сентября, жители Ммикрорайона Мамулино смогли заснять двух лосей, которые бегали по улице.

Судя по видео, паники у диких животных не было, они спокойно бежали по алее.

- Не район, а какой то живой уголок, - написала в группе "Подслушано в Мамулино" автор видео Александра Бударова.

Смогли заснять лосей и пассажиры проезжающего мимо автобуса.

- Утро началось с неожиданной встречи с двумя лосями. Отдельное спасибо водителю автобуса, который снизил скорость. Пасажиры смогли полюбоваться и сфотографировать животных, - написала под постом Настя Кружкова.

Кстати, накануне лось был замечен около областной больницы в Твери. Животное сфотографировали проезжающие мимо водители.