Двух лосей заметили в Мамулино жители Твери

Двух лосей заметили на аллее в Мамулино Фото: vk.com/"Подслушано в Мамулино"/Настя Кружкова
Утром, 3 сентября, жители Ммикрорайона Мамулино смогли заснять двух лосей, которые бегали по улице.
Судя по видео, паники у диких животных не было, они спокойно бежали по алее.
- Не район, а какой то живой уголок, - написала в группе "Подслушано в Мамулино" автор видео Александра Бударова.
Смогли заснять лосей и пассажиры проезжающего мимо автобуса.
- Утро началось с неожиданной встречи с двумя лосями. Отдельное спасибо водителю автобуса, который снизил скорость. Пасажиры смогли полюбоваться и сфотографировать животных, - написала под постом Настя Кружкова.
Кстати, накануне лось был замечен около областной больницы в Твери. Животное сфотографировали проезжающие мимо водители.
Животных удалось сфотографировать пассажирам автобуса Фото: vk.com/"Подслушано в Мамулино"/Настя Кружкова