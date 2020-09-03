На газоснабжение домов в Ржеве выделят 5 млн рублей

Директор Центра стратегического инновационного развития Тверского государственного университета Андрей Белоцерковский отметил, что газификация такого крупного города, как Ржев, должна продолжаться. Фото: ПТО

Заседание бюджетной комиссии 2 сентября провел губернатор Игорь Руденя.

В итоге было решено выделить более 5 млн рублей на газоснабжение 20 жилых домов по улицам Приречная и Просторная, а также Приречном переулке в Ржеве. Выполнение строительно-монтажных работ начнется в октябре-ноябре, а ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

Игорь Руденя считает, что газификация территории региона является одним из ключевых условий достижения целей национальных проектов, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Это повышение качества жизни граждан, а также рост инвестиционной привлекательности территорий.

- Газ в жилых домах - это совершенно другой уровень комфорта, поэтому газификация такого крупного города, как Ржев, должна продолжаться. Отмечу, что в большинстве домов, которые планируется подключить к газу, проживают семьи с детьми, в том числе многодетные, а это наш приоритет, – отметил директор Центра стратегического инновационного развития Тверского государственного университета Андрей Белоцерковский.

В последние годы в Тверской области обеспечено ежегодное увеличение уровня газификации. Всего в текущем году будут газифицированы 20 населенных пунктов, почти 1500 квартир и домовладений. Будет начата работа по проведению сетей в 6 муниципальных образований, что позволит реализовать 9 инвестиционных проектов.