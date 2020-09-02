В Тверской области продолжат усиленную профилактику детского травматизма

Губернатор напомнил, что в этом году месячник по безопасности начался с 1 августа. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя сделал это во время прямого эфира на телеканале "Россия 24" Тверь.

1 сентября во всех школах региона прошли уроки безопасности. До октября продолжится месячник по безопасности дорожного движения, ориентированный на детей и их родителей.

- Дети долгое время находились дома, после снятия ограничений «вырвались на свободу», и было много случаев детского травматизма. Мы традиционно проводили месячник по безопасности с 1 сентября до 1 октября. В этом году начали работу с 1 августа, учитывая сложившуюся ситуацию, - подчеркнул Игорь Руденя.

В работе задействованы главы муниципалитетов, территориальные подразделениями МЧС и ГИБДД, педагоги, волонтёры, родители школьников.

В рамках проведения месячника и профилактической операции «Школа» запланированы Дни открытых дверей в пожарно-спасательных частях, конкурсы, викторины, учебные тренировки по эвакуации, которые проведут сотрудники МЧС.

Запланированы различные акции, лектории, классные часы, практические занятия в автогородках для детей разного возраста. В общественном транспорте, на вокзалах, автостанциях и в пригородных поездах размещены информационные аншлаги, баннеры и стенды соответствующей тематики.