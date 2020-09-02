Больше 156 тысяч вакцин против гриппа поступило в Тверскую область

Игорь Руденя отметил, что вакцинация - добровольное дело. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24»Тверь 2 сентября затронул тему вакцинации против гриппа.

Всего в регион, по данным областного Минздрава, поступило 156 570 доз вакцин. Это только первая партия. В общей сложности в Тверской области планируется привить до 740 тысяч человек.

Первые в очереди на вакцинацию - учителя, врачи. Однако, как заметил, губернатор, дело это - добровольное.

- Если кто-то не захочет вакцинироваться, это личное дело каждого. Но мы передадим вакцины во все муниципальные образования, во все районные больницы. Крупные предприятия смогут через районные больницы попросить приехать к ним на территорию, - сказал Игорь Руденя.

Добавим, что остальные партии будут поставлены в регион поэтапно до конца октября. Сама прививочная кампания пройдет с сентября по ноябрь.