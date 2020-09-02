Суворовское училище для девочек планируют построить в Твери

Главное здание нового комплекса суворовского училища в Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире поделился впечатлениями от нового комплекса Тверского суворовского училища. Его открыли 1 сентября. Помимо этого, глава региона рассказал о том, что ждет старое здание военного образовательного учреждения. А также приоткрыл секрет.

Игорь Руденя привел слова приезжавшего на открытие вице-премьера Правительства РФ Юрия Борисова: "Самое современное суворовское училище в России, супероснащенное".

- Там есть всё практически. Начиная от отдельного плаца... есть ледовый дворец, бассейн, спортивные залы, специальная полоса препятствий для квадрокоптеров, суперсовременные кабинеты, кубрики на двоих, где проживают ребята, - выразил восхищение губернатор.

А затем сообщил о несколько неожиданных планах:

- Приоткрою секрет. Прорабатываем вопрос строительства училища для девочек. в России уже есть несколько женских военных училищ с суворовским уклоном. И я, думаю, будем работать, и стараться создать и у нас такой вариант у нас для девочек, которые хотят связать свою жизнь с армией, - сказал Игорь Руденя.

Про старый комплекс суворовского училища губернатор напомнил, что изначально там была духовная семинария.

- Я думаю, мы проведем консультации, посмотрим, потому что это место очень знаковое для города, - отметил глава региона. - Эта территория имеет очень большой археологический и исторический потенциал.

По словам Игоря Рудени, конкретные планы по тому, что делать со старым комплексом училища, будут объявлены позже:

- Но ясно, что там никаких новых грандиозных строек не будет.