Игорь Руденя опроверг слухи об отмене очного обучения в школах Тверской области

Губернатор вновь ответил на вопросы в прямом телеэфире. Фото: стопкадр видео прямого эфира/vesti-tver.ru

2 сентября губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь ответил на вопрос о гуляющих слухах, касающихся школ и 20 сентября. Якобы, с этой числа образовательные учреждения должны вновь перейти на дистанционное обучение.

Губернатор в первую очередь отметил, что сейчас главная задача - обеспечить полный спектр мер санитарной безопасности в школах. Угрозу заражения коронавирусом никто не отменял.

Среди мер - обеспечение всех классов рециркуляторами - устройствами, обеззараживающими воздух. Пока школы не обеспечены ими на 100%. Глава региона недавно поручил это исправить и закупить дополнительную партию рециркуляторов.

- Что касается 20 сентября, никаких документом, как минимум в Тверской области, нет. Мы эту дату не обсуждали, - заявил Игорь Руденя