Семь спортивных площадок откроют до октября 2020 года в Тверской области

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В 2019-2020 годах в Тверской области по региональному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» должны открыть 63 новых спортивных сооружения. Вопрос рассмотрен 2 сентября на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

До октября в регионе запланировано открыть семь спортплощадок, где можно сдавать нормы ГТО. Они обустраиваются в Торжке, Нелидовском городском округе, Бежецком, Кесовогорском, Сонковском районах, Краснохолмском, Сандовском муниципальных округах. 14 ГТО-площадок уже были установлены в 2019 году.

Помимо этого, в 2020-м должны открыть 22 поля для мини-футбола и площадки с уличными тренажерами и турниками. 19 построено в прошлом году.

В 2020-м также планируется сдать в эксплуатацию новый универсальный спортзал в Сонково, а также завершить реконструкцию футбольного поля на стадионе «Текстильщик».

К 2024 году количество жителей Тверской области, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, планируется повысить с 36,5% (данные на конец 2019 года) до 54,3%.