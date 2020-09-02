В Тверской области вторые сутки ищут пропавшего в лесу пенсионера

Мужчина ушел в лес и не вернулся Фото: ВПСО "Сова"

82-летний Виктор Яковлевич Брагин ушел из дачного дома в СНТ "Раздолье", Титовского сельского поселения, Кимрского района около 6:00 утра 1 сентября. Домой он до сих пор не вернулся.

Известно, что пожилой мужчина направился в лес с пакетом. Заявку на поиск волонтеры ВПСО "Сова" получили только накануне вечером, после того, как дедушка целый день провел в лесу.

- Всю ночь работали группы, но дедушка, к сожалению, всё ещё не найден. Мы не сдаёмся и продолжаем искать, но людей очень мало, поэтому мы просим помощи. Помогите нам вернуть деда домой, нужны люди и машины, - написали добровольцы в группе в соцсети.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(900)118-72-82, 8(910)646-34-34 или 102.