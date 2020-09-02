Житель Тверской области незаконно вырубил более 800 молодых сосен

Деревья фигурант вывозил на предприятие по переработке кроны хвойных пород деревьев Фото: УМВД России по Тверской области

Факт незаконной рубки леса был выявлен сотрудниками полиции МО МВД России "Вышневолоцкий" в двух километрах от одного из СНТ, на территории Красномайского участкового лесничества.

Полицейские установили, что на землях сельхозназначения неизвестный вырубил 824 молодые сосны. Ущерб составил более 85 000 рублей.

Подозреваемым оказался 46-летний житель соседнего региона. Мужчина пояснил, что добытую древесину вывозил на грузовом автомобиле на свое предприятие по переработке кроны хвойных пород деревьев для производства хвойной хлорофилло-каротиновой пасты, которую используют при изготовлении мыла, кремов, шампуней, гелей и скрабов.

У злоумышленника были изъяты стволы деревьев, две бензопилы, два грузовика и сопроводительные документы на груз.

По ч. 2 ст. 260 УК РФ фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.