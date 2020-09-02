Тверьстат рассказал, из чего состоит прожиточный минимум среднего жителя области

47% от прожиточного минимума мы тратим на продукты питания. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Главное статистическое ведомство региона опубликовало информацию о том, из чего состоит прожиточный минимум жителя Тверской области.

Напомним, прожиточным минимумом считается стоимость условной потребительской корзины или минимальный уровень ежемесячного дохода, который необходим для обеспечения определённого уровня жизни.

Прожиточный минимум рассчитывается ежеквартально, отдельно для трудоспособных взрослых, пенсионеров и детей. Также выводится средняя норма - прожиточный минимум на душу населения.

В расчётах Тверьстата использовался прожиточный минимум жителя Тверской области, определённый во втором квартале 2020 года. На душу населения он составил 11234 рубля (для взрослых - 12144 рубля, пенсионеров - 9252 рубля, детей - 11894 рубля).

Расклад таков: большую часть (5257 рублей или 47%) мы тратим на продукты питания, 2839 рублей (25%) - на минимальный набор услуг, 2423 рубля (23%) - на непродовольственные товары, 715 рублей (6%) - на обязательные платежи и сборы.