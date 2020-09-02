Гламурный розовый банан начал давать первые плоды в Ботаническом саду Твери

Банан уже начал давать яркие плоды Фото: Ботанический сад ТвГУ/Юрий Наумцев
В оранжерее Ботанического сада Тверского государственного университета, в переулке Шевченко, 16, уже неделю цветет гламурный ярко-розовый банан.
- Оранжерея Сада "Зеленый дом" вновь на время приобрела особый "государственный" статус - Банановая республика. Банан бархатный (Musa velutina) с дивными розовыми соцветиями, начал давать такие же дивно-розовые плоды, - сообщили работники Ботанического сада.
Удивительный банан родом из индийского региона Ассам и Восточных Гималаев. Данный вид приобрел популярность по всему миру.
Его плоды длиной около 8-10 см съедобны, но чаще их выращивают в декоративных целях.
Посмотреть на необычное растение можно ежедневно. Вход в сад платный.
Сам цветок тоже выглядят необычно и гламурно Фото: Ботанический сад ТвГУ/Юрий Наумцев