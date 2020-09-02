Памятник труженикам тыла открыли в парке Победы в Твери

В парке Победы открыли памятник труженикам тыла Фото: vk.com/"Парк Победы Тверь" (Дирекция парков)

2 сентября в парке Победы состоялось торжественное открытие памятника труженикам тыла города Калинина и Калининской области в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945гг.

С инициативой выступила Тверская региональная патриотическая общественная организация "Генеральский клуб". Установку монумента утвердили депутаты гордумы на одном из последних заседаний.

Памятник представляет собой вертикальную плиту с нанесенным на нее рельефным рисункам. Он увековечивает память и героический подвиг тех, кто в годы войны трудился на благо Родины в тылу.