В администрации Твери прокомментировали утреннее столпотворение у брусиловской школы

Очередь на входе в школу в Брусилово Фото: tvernews.ru (ТИА)

В администрации Твери прокомментировали ситуацию с очередью, которая была сфотографирована утром 2 сентября при входе на территорию школы в Брусилово (официально школа именуется Центром образования имени Александра Атрощанка).

В администрации напоминают, что в связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор строго рекомендует развести потоки учеников. Поэтому каждая школа создала собственное расписание и определила отдельно время прибытия в школу для каждой параллели.

Вся информация была доведена до родителей учеников. Однако некоторые новое расписание проигнорировали.

- В Центре образования имени Александра Атрощанка девять первых классов (305 человек), большинство из которых 2 сентября пришли на занятия ранее обозначенного времени, - говорят в администрации Твери. - Сейчас график корректируется. Предполагаемый интервал прибытия школьников – 20 минут.

Ситуация, в которую попали учреждения образования в новом году, очень нестандартна. Понятно, что могут всплывать какие-либо недоработки. Но их обещают исправлять. И сейчас, чтобы избежать очередей и толчеи, которые во время коронавируса уж точно ни к чему, необходимо, в первую очередь, строго придерживаться расписания, озвученного школой. А также соблюдать социальную дистанцию, находясь в ожидании входа в школу.

В администрации также отмечают, что держат ситуацию на постоянном контроле. С руководством школ провели дополнительное совещание, директорам ещё раз напомнили, что одним из самых важных моментов сегодня является разработка удобного графика прибытия детей в школы.