В Твери у областной больницы бегал лось

У областной больницы в Твери бегал лось Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Хорс Зевс

Днем, 2 сентября, у Областной клинической больницы в Твери, на обочине дороги автовладельцы заметили лося.

Перепуганное животное пыталось перебежать дорогу и металось по обочине. Его сфотографировали очевидцы и разместили фото в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Под постом водители отмечают, что на данном участке дороги дикие животные встречаются периодически.

- Забором обтянуть этот участок. Зверь не понимает насколько опасно здесь, а водитель просто может не успеть среагировать. Могут быть жертвы с обоих сторон, - опасаются пользователи и просят водителей быть внимательнее на дорогах.