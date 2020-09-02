В Тверской области привлекли к ответственности школу в городе Конаково

В Тверской области в конаковской школе №1 нашли в спортзале плесень. Фото: архив «КП».

Как сообщается на сайте Конаковского городского суда, сотрудники районного Роспотребнадзора во время проверки обнаружили в конаковской школе №1 нарушения. Спортзал учебного заведения не был готов к учебному году. По решению суда занятия в нём прекратили на 3 месяца.

На стенах и потолке спортзала нашли плесень и подтёки. Местами там отошли краска и штукатурка. Пострадал также и пол – сгнила часть перекрытий, не все доски в целости и сохранности. В раздевалках на повреждённых стенах и потолке также поселились грибок и плесень.

Составленный административный протокол по результатам проверки передали в Конаковский городской суд. Он стал повод для административного дела.

Теперь помещение будут приводить в порядок, а уроки физической культуры возобновятся в нём не раньше, чем через 90 дней.