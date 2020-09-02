Суд заблокировал сайт по продаже краснокнижных рыб в Тверской области

Суд запретил сайты по продаже мальков черного амура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Пеновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт с предложением о продаже мальков черного амура, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

В прокуратуре напомнили, что за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных установлена административная и уголовная ответственность (ст. 258.1 УК РФ).

По факту выявленных нарушений прокурором района в суд направлено административное исковое заявление с требованием признать информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило.