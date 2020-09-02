2 сентября в Тверской области началось досрочное голосование

В Тверской области началось досрочное голосование Фото: Олег ЗОЛОТО

2 сентября на выборах в Тверской области началось досрочное голосование. Напомним, что на территории региона проходят 24 избирательных кампании, замещению подлежат 260 депутатских мандатов.

Досрочное голосование предшествует Единому дню голосования - 13 сентября. До 8 сентября 2020 года включительно досрочное голосование проводится в помещениях территориальных избирательных комиссий, а с 9 по 12 сентября голосовать досрочно можно в участковых избирательных комиссиях. В ряде районов голосование проводится вне помещений - на придомовых территориях.

- Проголосовать досрочно можно, написав заявление с указанием уважительной причины досрочного голосования, - уточнили в пресс-службе Избирательной комиссии Тверской области.

С 3 сентября и до 14:00 13 сентября 2020 года граждане также могут выразить желание проголосовать на дому.

Непосредственно в день выборов, 13 сентября, избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.