В Твери на входе в школы выстроились длинные очереди

Очередь на входе в школу в Брусилово Фото: ТИА

Утром, 2 сентября, тверские школьники, многие в сопровождении родителей, отправились на занятия после долгого перерыва из-за пандемии.

Напомним, что в целях профилактики коронавируса в образовательных учреждениях действуют довольно строгие санитарные меры, предписанные Роспотребнадзором. В частности, на входе, всем без исключения детям должны измерять температуру.

Однако, как выяснилось, процесс пока не организован должным образом, а потому на входе в некоторые школы образовались длинные очереди.

К примеру, в новой школе в Брусилово (МБОУ "Центр образования имени Александра Атрощанка") за воротами стояли дети и родители, которые хотели проводить своих чад до ворот. А на территории школы в очереди стояли уже ученики.

Фотографии в редакцию "ТИА" прислал очевидец. Судя по кадрам, о соблюдении безопасной социальной дистанции мало кто заботился.

- Где это видно, чтобы пойти в школу, нужно очередь стоять!? Здесь больше подцепить заразу можно, - возмущаются родители. Но ходить в школу надо, поэтому все участники образовательного процесса надеются, что ситуация в ближайшее время решится и стоять в очередях не придется.