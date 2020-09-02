Владельца незарегистрированной газовой заправки оштрафовали в Тверской области

Руководителя заправки оштрафовали на 30 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Нарушения на автомобильной газозаправочной станции, расположенной на территории Калининского района, выявила прокуратура.

Надзорным органом установлено, что объект не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов, на нем не проводятся работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования под давлением и не обеспечена готовность к действиям по локализации и ликвидации возможных аварий.

По данному факту прокуратурой района в отношении генерального директора организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Устранение нарушений контролирует прокуратура.