Под Тверью ограничили вход в здание заброшенного торгового центра

Нарушения в эксплуатации здания выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Торжокская межрайонная прокуратура провела проверку и выявила нарушения законодательства об антитеррористической защищенности. Установлено, что в здание заброшенного торгового центра, расположенного на территории поселка Славный, имеется свободный доступ.

В строении - сквозные трещины, стены разрушены, отсутствуют дверные, оконные блоки, крыша и перекрытия, территория объекта не огорожена, нет предупредительных знаков, объект не охраняется, что представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о понуждении собственника устранить нарушения.

Решение не вступило в законную силу.