Мошенница через телефон знакомого оформила на него микрозайм в Тверской области

Женщина через телефон знакомого взяла на его имя микрозайм Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратился 32-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина сообщил, что на него оформлен микрозайм на сумму 7000 рублей, заявку на который он не подавал.

Мужчина обнаружил долг, когда хотел взять кредит в банке.

Полицейские выяснили, что микрозайм на имя потерпевшего оформила 29-летняя местная жительница. Находясь в гостях у мужчины, мошенница подала заявку с его телефона, а затем перевела деньги себе на карту.

Отрицать свою вину подозреваемая не стала.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.