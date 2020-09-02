Мошенница через телефон знакомого оформила на него микрозайм в Тверской области

Женщина через телефон знакомого взяла на его имя микрозайм
Фото: Анастасия Осипова
В полицию обратился 32-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина сообщил, что на него оформлен микрозайм на сумму 7000 рублей, заявку на который он не подавал.
Мужчина обнаружил долг, когда хотел взять кредит в банке.
Полицейские выяснили, что микрозайм на имя потерпевшего оформила 29-летняя местная жительница. Находясь в гостях у мужчины, мошенница подала заявку с его телефона, а затем перевела деньги себе на карту.
Отрицать свою вину подозреваемая не стала.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.