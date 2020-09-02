В Тверской области двое подростков украли мопед у жителя соседнего региона

Подозреваемых в краже мопеда задержала полиция Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Старицкий отдел полиции с заявлением о краже обратился 59-летний житель Московской области. Мужчина сообщил, что неизвестные, разобрав стены хозпостройки во дворе дачного дома, похитили из помещения мопед. Ущерб составил более 20 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки. Ими оказались жители Старицкого района 16 и 17 лет. В дежурной части подростки рассказали, что мопед продали, а деньги потратили.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.