В Тверской области пьяный водитель на "Ниве" сбил пьяного пешехода

Пострадавшему оказана помощь Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла ночью, 1 сентября, на придомовой территории дома № 6 деревни Дерново Лихославльского района, Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 26-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21213" в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, сдавая задним ходом на неосвещённом участке, наехал на пьяного пешехода, который находился во дворе дома.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, от госпитализации отказался.