Пять человек заразились коронавирусом в Твери 2 сентября

В Тверской области подтверждено 23 случая коронавируса Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 2 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, из них пять зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5455 человек.

4213 заболевших излечились от инфекции. 196 человек умерли.

1046 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1779 (+5 за сутки)

Кимры 556

Конаковский район 428 (+1)

Ржев 398 (+5)

Калининский район 283 (+1)

Лихославльский район 243

Торжок 223 (+2)

Вышневолоцкий округ 176 (+1)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.