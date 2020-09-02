Пять человек заразились коронавирусом в Твери 2 сентября

В Тверской области подтверждено 23 случая коронавируса Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 2 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции, из них пять зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5455 человек.
4213 заболевших излечились от инфекции. 196 человек умерли.
1046 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1779 (+5 за сутки)
Кимры 556
Конаковский район 428 (+1)
Ржев 398 (+5)
Калининский район 283 (+1)
Лихославльский район 243
Торжок 223 (+2)
Вышневолоцкий округ 176 (+1)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО