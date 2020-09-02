Старую "Волгу" уберут с бульвара Шмидта в Твери

Брошенную "Волгу" уберут с бульвара Шмидта Фото: администрация Твери

В Твери на бульваре Шмидта в ходе мониторинга был обнаружен бесхозный автомобиль марки "ГАЗ 3102" без регистрационного знака.

В соответствии с Положением об эвакуации транспортных средств, утвержденным постановлением администрации города, собственнику выдано предписание об эвакуации транспортного средства с улицы города.

Автомобиль необходимо перевезти на спецстоянку или утилизировать. В случае неисполнения предписания, власти уберут его принудительно. Затраты придется возместить собственнику.