Рецидивист под видом сантехника грабил пенсионеров в Тверской области

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу несколько жителей Твери обратились в полицию с заявлениями о кражах. Потерпевшие сообщали, что днём к ним в квартиры под предлогом осмотра и замены водопроводных труб заходил неизвестный мужчина. После его ухода у доверчивых граждан пропадали деньги. Суммы были разные - от 7000 до 400 тысяч рублей.

На подозреваемого была составлена ориентировка. На месте эксперты изъяли следы и микрочастицы.

В ходе розыска полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый нигде не работающий 39-летний житель Твери. Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, кражи и грабежи.

Установлена причастность злоумышленника к семи эпизодам мошенничества. Его жертвами становились пожилые люди.

Фигурант заключен под стражу. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ "Кража" и ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Общий ущерб устанавливается.